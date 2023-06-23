Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sahil dolgu alanındaki hasar görmüş duvarları onardı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanındaki Tekirağaç Kafe çevresinde bulunan duvar düzenlemeleri kapsamında hasar görmüş alanlarda onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında 45 metre traverten kaplaması, çökmüş olan zeminde de 12 metrekare taş tamiratı yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından çalışmaları tamamlanan alan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanındaki Tekirağaç Kafe çevresinde bulunan duvar düzenlemeleri kapsamında hasar görmüş alanlarda onarım çalışmaları yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir, sahil dolgu alanında hasar görmüş duvarları onardı. Çalışmalar kapsamında 45 metre traverten kaplaması, çökmüş olan zeminde de 12 metrekare taş tamiratı yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından çalışmaları tamamlanan alan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne alt yapıdan, üstyapıya, kültür-sanattan, kent estetiğine dair birçok projeyi hayata geçirdik. 11 ilçe kapsamında hayata geçirdiğimiz bu projelerle kentimize yeni bir çehre kazandırmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sevdikleriyle daha güzel vakit geçirebilmeleri için Süleymanpaşa ilçemiz sahil dolgu alanında bulunan Tekirağaç Kafe çevresindeki hasar görmüş duvarlarda onarım çalışmalarımızı tamamladık. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tamamlanan çalışmalar kapsamında 45 metre traverten kaplaması, çökmüş olan zeminde de 12 metrekare taş tamiratı yapıldı. Vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."