Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Son 9 yıldır cezaevinde bulunan bu isim, hâlâ kamuoyunda araştırılıyor. Peki, bu kişi kim ve hangi olaylarla gündeme geldi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

Tayfun Kahraman, şehir ve bölge planlama alanında uzmanlaşmış bir akademisyen ve şehir plancısıdır. 14 Mayıs 1981 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Eğitim hayatına İzmir Atatürk Lisesi'nde başlayan Kahraman, 1999 yılında buradan mezun

olmuştur.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamlayarak 2004 yılında "Şehir Plancısı" unvanını almıştır. Mezuniyet sonrası mesleki kariyerine TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde yönetim kurulu üyesi olarak başlamış ve 2010-2019 yılları arasında İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ayrıca 2010-2014 yılları arasında Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş, 2009–2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Bölge Kurulu'nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev almıştır. Akademik alanda ise Mimar Sinan Üniversitesi Kent Planlama Programı'nda yüksek lisansını 2010 yılında tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır.

2014 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Planlama Dergisi'nin editörlüğünü yapmakta, şehircilik ve kent planlama konularında dersler, seminerler vermekte ve çeşitli kongre ve konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır. Ayrıca gazete, dergi ve haber sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır.

TAYFUN KAHRAMAN KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Kahraman, 14 Mayıs 1981 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

TAYFUN KAHRAMAN NERELİ?

Tayfun Kahraman, İzmir doğumludur.

TAYFUN KAHRAMAN'IN KARİYERİ?

Tayfun Kahraman'ın kariyeri hem akademik hem de mesleki alanlarda oldukça kapsamlıdır. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde profesyonel olarak çalışmış ve uzun yıllar yönetim kurulu görevlerinde bulunmuştur.

2009–2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalışmıştır. Akademik kariyerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak çalışmalara katkı sağlamış, Planlama Dergisi'nin editörlüğünü üstlenmiş, seminerler vermiş ve çeşitli konferanslarda konuşmacı olmuştur. Ayrıca şehircilik, kent planlama ve imar mevzuatı konularında yazıları yayınlanmaktadır.