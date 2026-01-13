Haberler

Tatvan ve Hizan'da Kar Yağışı Sonrası Menderesler Güzel Manzaralar Oluşturdu

Güzeldere bölgesinde meydana gelen kar yağışı, Tatvan ile Hizan ilçelerindeki mendereslerin muhteşem görüntüler oluşturmasına yol açtı. Dron ile kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini ortaya serdi.

BİTLİS'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere bölgesinde kar yağışı sonrası menderesler güzel manzaralar oluşturdu. Menderesler, dron ile görüntülendi.

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Tatvan ile Hizan ilçeleri, doğal güzellikleriyle ilgili odağı oluyor. Yaz aylarında bölgeye hayat veren ve kilometrelerce uzanan menderesler, kışın kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturuyor. Kıvrılan medreseler, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
