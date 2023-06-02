Tarsus'ta Doğa Kreş ve Gündüz Bakım Evi açıldı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Yenice Mahallesi'nde çocukların doğayla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla tasarlanan, modern ve sürdürülebilir Doğa Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni hizmete açtı.

Tarsus Belediyesi, 'Her Güne 1 Açılış' sloganıyla kente yeni kreşler kazandırarak, kadın istihdamını desteklemeye ve çocukların nitelikli eğitim almasına katkı vermeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Yenice Mahallesi'nde hizmete açılan kreşin kurdelesini Başkan Bozdoğan, protokol üyeleri ve çocuklar birlikte kesti.

Başkan Bozdoğan, açılışta şöyle konuştu:

"Bizler ilk göreve geldiğimizde bir mottoyu belirlemiştik eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü Tarsus. Eğiten, üreten kültürlü, sağlıklı Tarsus derken aslında bunların her birinde de neler yapılması gerektiğini beş yıllık bir stratejiyi ortaya koymuştuk. Beş yıllık stratejiye baktığımda yüzde 93 gerçekleşmiş gözüküyor. Bilgi aktarmaktan çok insanların yaşayarak öğrenmesine yardımcı olacak olan bu tür eğitim kurumlarının önemi gerçekten ortada. En azından çocuklarımızın kuralları etkili olarak öğrenmesi, birlikte yaşayarak oyun oynayarak, yemek yiyerek, uyuyarak ortaklaşa paylaşımları göstererek büyümeleri belki de bizim ısrarla söylediğimiz insanların ne düşünecekleri değil nasıl düşüneceklerini öğretme konusunda en önemli eserlerden biri."

Cenap Şahabettin'in "En verimli yağmur, en bereketli yağmur insanların alın teridir" sözlerini hatırlatan Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"O alın terinin sosyal olarak bir devrim içerisinde sürdürülebilir ve işlevsel projelerle devamının getirilmesi gerekir. Yenice halkıma özellikle şu sözü vermek istiyorum: Tarsus il olacak, Yenice de ilçe olacak. Zamanında tren yoktu, aşağı indirilemez, içerisinde bombalar patlar, tankerler patlar diyenlerin nasıl çark ettiğini Tarsus'ta gördünüz. Evet, bu tren yolu aşağı inecek dedik ısrarla ve sonunda indi. Bu kenti ikiye bölüyordunuz, böldürmedik. Bugün bu kreşler sadece çocuklarımız için değil, buradaki tüm anneler için, rahat işlerine gitsinler diye, ekonomik olarak çalışmalarını rahat sağlasınlar diye. Ama o çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse de kadınlarımızın özellikle ekonomik sosyal hayattaki devrimlerinin tam olması için bu tür projelere çok ihtiyacımız var."

Yenice'de projelerini tek tek hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Sahil tamamen açıldı, Orman Genel Müdürlüğü'nden de, Akdeniz Belediyesi'nden de belediyemiz bütün tahsisli alanların hepsini üzerini aldı. 7 dakikada artık sahile ulaşılacak, ciddi bir proje ortaya konuluyor. Özellikle Yenice'de projeler bir bir hayata geçiyor. Spor salonu aktif hale getirilecek, pazar yeriniz aktif hale getirilecek. Ara yollardaki eksik kalan asfaltlarınız en fazla on beş gün içerisinde tamamen bitirilecek.

Bir belediye düşünün, koca Mersin'de su fiyatının en ucuz olduğu yer Tarsus, herkes bunu bilsin. Atık bedelini almayan tek ilçe Tarsus. Vatandaşın cebinde kalıyor bu para. İkinci ekmek fabrikasını bitiriyoruz. Allah izin verirse de bu önümüzdeki ay faaliyete geçiriyoruz. Buradaki ikinci ekmek fabrikasını yapmamın tek amacı da tüm Tarsus'un köylerine ekmeklerin gitmesi içindi. Benim halkım için önemli olan ekmektir, sudur. Tarsus il olduğunda ilk vereceğim müjde de Tarsus'ta su bedelini belki on kuruşlara beş kuruşlara çekeceğiz. Bunu yapan tek bir belediye olacak o da Tarsus Belediyesi. Bu konuda hepinize söz veriyorum.

"CUMHURİYET HALK PARTİLİ BELEDİYELERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARINDAN HEPİNİZ GURUR DUYACAKSINIZ"

Sizlere önemli bir şey daha söylemek istiyorum. İki tane Atatürk evi yapılacak Bunun birisi Yenice'de yapılacak. Hepimizin yolu Atatürk yolu. İlkeli yol ve şu mübarek elinizi toplumcu belediyelerden, CHP'li belediyelerden hiçbir zaman çekmemenizi diliyorum. ve her zaman başımızın tacısınız her zaman şunu bilin, ne olursa olsun tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı çalışmalarından hepiniz gurur duyacaksınız. Hiçbirinizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Hepinize saygılarımla selamlıyorum."