Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

7 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında iz bırakan gelişmelerle hatırlanan özel bir gündür. Dünyanın farklı köşelerinde yaşanan önemli olaylarla tarihe geçen bu gün, geçmişten bugüne hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Bu anlamlı tarihte öne çıkan dikkat çekici olayların ayrıntıları haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1665 – İngiltere'de The London Gazette gazetesi yayımlanmaya başladı.

1916 – Jeannette Rankin, ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilerek ülke tarihinin ilk kadın kongre üyesi oldu.

1917 – Rusya'da Ekim Devrimi gerçekleşti; Bolşevikler geçici hükümeti devirdi, Lenin iktidara geldi.

1921 – İtalya'da Benito Mussolini faşist rejimini güçlendirdi, ilk faşist hükümet kuruldu.

1944 – Franklin D. Roosevelt, dördüncü kez ABD başkanı seçildi.

1950 – Türkiye , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.

1951 – Türkiye'de ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi: Müfide İlhan (Mersin).

1962 – Birleşmiş Milletler, Apartheid rejimi nedeniyle Güney Afrika'ya ekonomik ve askeri yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

1982 – Türkiye'de halk, 1982 Anayasası için referanduma gitti; anayasa yüzde 91,3 "Evet" oyuyla kabul edildi.

1989 – Doğu Almanya sınır kapılarını açtı, Berlin Duvarı'nın yıkılış süreci başladı.

1996 – Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası, devlet-siyaset-mafya ilişkilerini ortaya çıkaran büyük bir skandalın başlangıcı oldu.

2000 – Uzay İstasyonu'nda ilk sürekli görev yapan astronot ekibi göreve başladı.

2011 – Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu istifa etti.

2020 – ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Donald Trump'ı yenerek ülkenin 46. başkanı seçildi.

DOĞUMLAR

1867 – Marie Curie, Polonyalı fizikçi ve kimyager.

1913 – Albert Camus, Fransız yazar, filozof ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

1943 – Joni Mitchell, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı.

1954 – Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı.

1970 – Morgan Spurlock, Amerikalı yönetmen (Super Size Me).

1980 – Gökhan Gönül, Türk futbolcu.

1996 – Lorde, Yeni Zelandalı şarkıcı.

ÖLÜMLER