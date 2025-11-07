Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
7 Kasım tarihi, dünya tarihine yön veren siyasi kararlar, kültürel gelişmeler ve bilimsel başarılarla dolu bir gün olarak öne çıkıyor. Tarih boyunca pek çok önemli olaya ev sahipliği yapan bu gün, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda hafızalara kazınan dönüm noktalarıyla anılmaya devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

7 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında iz bırakan gelişmelerle hatırlanan özel bir gündür. Dünyanın farklı köşelerinde yaşanan önemli olaylarla tarihe geçen bu gün, geçmişten bugüne hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Bu anlamlı tarihte öne çıkan dikkat çekici olayların ayrıntıları haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1665 – İngiltere'de The London Gazette gazetesi yayımlanmaya başladı.
  • 1916 – Jeannette Rankin, ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilerek ülke tarihinin ilk kadın kongre üyesi oldu.
  • 1917 – Rusya'da Ekim Devrimi gerçekleşti; Bolşevikler geçici hükümeti devirdi, Lenin iktidara geldi.
  • 1921 – İtalya'da Benito Mussolini faşist rejimini güçlendirdi, ilk faşist hükümet kuruldu.
  • 1944 – Franklin D. Roosevelt, dördüncü kez ABD başkanı seçildi.
  • 1950 – Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.
  • 1951 – Türkiye'de ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi: Müfide İlhan (Mersin).
  • 1962 – Birleşmiş Milletler, Apartheid rejimi nedeniyle Güney Afrika'ya ekonomik ve askeri yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.
  • 1982 – Türkiye'de halk, 1982 Anayasası için referanduma gitti; anayasa yüzde 91,3 "Evet" oyuyla kabul edildi.
  • 1989 – Doğu Almanya sınır kapılarını açtı, Berlin Duvarı'nın yıkılış süreci başladı.
  • 1996 – Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası, devlet-siyaset-mafya ilişkilerini ortaya çıkaran büyük bir skandalın başlangıcı oldu.
  • 2000 – Uzay İstasyonu'nda ilk sürekli görev yapan astronot ekibi göreve başladı.
  • 2011 – Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu istifa etti.
  • 2020 – ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Donald Trump'ı yenerek ülkenin 46. başkanı seçildi.

DOĞUMLAR

  • 1867 – Marie Curie, Polonyalı fizikçi ve kimyager.
  • 1913 – Albert Camus, Fransız yazar, filozof ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.
  • 1943 – Joni Mitchell, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı.
  • 1954 – Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı.
  • 1970 – Morgan Spurlock, Amerikalı yönetmen (Super Size Me).
  • 1980 – Gökhan Gönül, Türk futbolcu.
  • 1996 – Lorde, Yeni Zelandalı şarkıcı.

ÖLÜMLER

  • 1659 – Henry Purcell, İngiliz besteci.
  • 1913 – Alfred Russel Wallace, evrim teorisinin ortak kurucularından İngiliz doğa bilimci.
  • 1956 – Mehmet Akif Ersoy'un yakın çalışma arkadaşı Mithat Cemal Kuntay, Türk yazar ve şair.
  • 1994 – Çağatay Araslı, Türk akademisyen ve yazar.
  • 2000 – Donald Dewar, İskoçya'nın ilk başbakanı.
  • 2016 – Leonard Cohen, Kanadalı şair ve müzisyen.
  • 2021 – Dean Stockwell, Amerikalı aktör.
