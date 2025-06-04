Tarihi Orient Express, İstanbul'a Ulaştı

Tarihi Orient Express, İstanbul'a Ulaştı
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Fransa'nın Paris'inden hareket eden efsanevi Orient Express, 64 yolcusuyla birlikte İstanbul'a vararak Sirkeci Garı'nda karşılandı. Tren, nostaljik bir yolculuk sunarak hem vatandaşlar hem de turistler için unutulmaz anlar yaşattı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ / İSTANBUL, - FRANSA'NIN başkenti Paris'ten yola çıkan ve lüks tren yolculuğunun simgesi haline gelen tarihi 'Orient Express'(Şark Ekspresi), 64 yolcusuyla birlikte İstanbul'a ulaştı. Sirkeci Garı'nda coşkuyla karşılanan tren, stanbullulara nostalji dolu anlar yaşattı.

Paris - İstanbul hattında 1883 yılından bu yana dönemsel olarak seferler düzenleyen Orient Express, bu yıl 30 Mayıs'ta Paris'ten hareket etti. İlk olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye, ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'e uğrayan tren, burada 2 yolcusunu indirdikten sonra Türkiye'ye yöneldi. Edirne'deki Kapıkule Tren Garı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tren saat 17.30'da 15 vagon ve çoğunluğu Amerikan, İngiliz, İspanyol ve Japon uyruklu 64 yolcusuyla Sirkeci Garı'na ulaştı. Sirkeci'de tarihi trenin gelişini izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ve turist, Orient Express'i meraklı bakışlarla karşıladı.

'DÖNÜŞ YOLCULUĞU 6 HAZİRAN CUMA GÜNÜ'

Orient Express'in İstanbul'dan dönüş yolculuğu ise 6 Haziran Cuma günü saat 15.30'da başlayacak. Türkiye'den ayrılarak Paris'e doğru yola çıkacak olan tren, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde durarak 11 Haziran'da Fransa'nın başkentine ulaşacak. Bu yolculuk, trenin 2025 yılı için planlanan İstanbul çıkışlı iki seferinden ilki olma özelliği taşıyor. İkinci seferin ise 3 Ekim'de gerçekleşmesi planlanıyor.

FİLMLERE VE ROMANLARA KONU OLDU

Dünyanın en ünlü tren hatlarından biri olan Orient Express, Paris'ten İstanbul'a ilk seferini 1883 yılında gerçekleştirdi. Lüks vagonları, zarif dekorasyonu ve Avrupa şehirlerini birbirine bağlayan güzergahıyla tren, sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda kültürel bir ikon haline geldi. Agatha Christie'nin ünlü romanı 'Doğu Ekspresinde Cinayet'e de ilham kaynağı olan tren, günümüzde 'Venice Simplon-Orient-Express' adıyla özel turistik seferler düzenliyor. Orient Express, nostaljiyle modernizmi bir araya getiren yolculuk deneyimiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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