Tanyeli'nin bilinmeyen yönü! Cami imamı açıkladı

İstanbul'da pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli, Bodrum'da toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran cami imamı Yüksel Kılınçarslan'ın Tanyeli hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Üç gün önce İstanbul'da vefat eden Tanyeli, vasiyeti üzerine dün Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, sanatçının eşi İlker Sünnili, oğlu Teoman Kral, sanat camiasından Işın Karaca, Ekin, Murat Övüç ve Seray Sever'in yanı sıra Bodrum'daki yakınları katıldı.

İMAMDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Tanyeli'nin cenaze namazını, Bodrum'da sık sık ibadet için gittiği Tepecik Camii'nin imamı Yüksel Kılınçarslan kıldırdı. Kılınçarslan, yaptığı konuşmada sanatçının dini yönüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçımızı herkes tanıyor ama onun farklı bir yönünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tanyeli, sadece sahnedeki başarısıyla değil, aynı zamanda iyi kalpli, güzel bir insandı. Bodrum'u ve Tepecik Camii'ni çok severdi. Camimize düzenli olarak gelir, cemaatimize katılırdı. Mevlana'nın dediği gibi, ölüm bir düğün gecesidir. İnşallah Tanyeli de düğün gecesini yaşıyordur. Mekânı cennet olsun."

SANATÇILARDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Cenaze töreninde konuşan Işın Karaca, "Hayatımda tanıdığım en yaşama bağlı insandı. Bu mücadele karşısında insan çok kelime bulamıyor" dedi.

Oyuncu Seray Sever ise "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, çok değerli ve çok özel insandı. Bana, 'Cennet gözlüm' diyordu. Eşimle tanıştıran da kendisiydi. Herkese dokunmuşluğu var. Tanyeli, herkesin kötü anında yanındaydı" diye konuştu.