Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Haberler

İstanbul Fatih'te bir depoya düzenlenen operasyonda, Çin'den yasa dışı yollarla getirilen 125 bin 875 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların kanserojen madde içerdiği belirlenirken, iki kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

  • İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda 125 bin 875 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi.
  • Ele geçirilen oyuncakların kanserojen madde içerdiği tespit edildi.
  • Operasyonda iki kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, Çin'den yasa dışı yollarla getirilen 125 bin 875 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların kanserojen madde içerdiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ DEPOYA BASKIN DÜZENLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine Fatih'teki bir depoya operasyon düzenledi. Ekol TV muhabiri Enes Arol'un aktardığına göre, depoda yapılan aramalarda milyonlarca lira değerinde 125 bin 875 adet kaçak oyuncak ele geçirildi. Depodaki oyuncaklara el konulurken, iş yeri sahipleri olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

OYUNCAKLAR KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR

İlk incelemelerde, Çin'den getirilen kaçak oyuncakların çocuk sağlığını tehdit eden kimyasal ve kanserojen maddeler içerdiği tespit edildi. Yetkililer, oyuncakların insan sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını belirtti.

ÜRÜNLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı oyuncaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Adnan Menderes Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi. Yakalanan iki şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSam Samcik:

Cinden bu kadar kaçak oyunck gumrükten nasıl geçmiş .birisi bana makul açıklama yapabşlir mi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Akca:

Euro her kapıyı açar kardeşim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
