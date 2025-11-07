Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, Çin'den yasa dışı yollarla getirilen 125 bin 875 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların kanserojen madde içerdiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ DEPOYA BASKIN DÜZENLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine Fatih'teki bir depoya operasyon düzenledi. Ekol TV muhabiri Enes Arol'un aktardığına göre, depoda yapılan aramalarda milyonlarca lira değerinde 125 bin 875 adet kaçak oyuncak ele geçirildi. Depodaki oyuncaklara el konulurken, iş yeri sahipleri olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

OYUNCAKLAR KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR

İlk incelemelerde, Çin'den getirilen kaçak oyuncakların çocuk sağlığını tehdit eden kimyasal ve kanserojen maddeler içerdiği tespit edildi. Yetkililer, oyuncakların insan sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını belirtti.

ÜRÜNLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı oyuncaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Adnan Menderes Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi. Yakalanan iki şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.