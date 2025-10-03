Taksici Sokak Köpeği Tarafından Isırıldı, Hayvan Sevgisinden Vazgeçmedi

BURDUR'da taksici Hüseyin Tetik (60), beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Sağ kolunu ısıran köpeğe mama verip, hastaneye giden Tetik'e 14 dikiş atıldı. Tetik, "Hayvan sevgimden vazgeçmem. Bugün olsa o hayvanın yanına yine giderim" dedi.

Burdur çevre yolunda dün taksiyle ilerleyen Hüseyin Tetik, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği görüp, aracını durdurdu. Hüseyin Tetik, mama vermek istediği köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Tetik, köpeğe mama döktükten sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Tetik'in koluna 14 dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.

'HAYVANLARA DAYANAMIYORUM'

Olayı anlatan Hüseyin Tetik, "O gün çevre yolunda taksiyle ilerliyordum. Köpek karşıya geçiyordu. Arabalar çarpmasın istedim. Mama vermek için arabayı durdurdum. Köpek o an birine kızmış ki benim kolumu ısırdı. Köpeğe mama döktüm. Daha sonra kendi imkanlarımla hastaneye gittim. Hastanede aşı yaptılar, koluma 14- 15 kadar dikiş attılar. Tedavim devam ediyor, birkaç aşım daha var. Hayvan sevgimden vazgeçmem. Bugün olsa o hayvanın yanına yine giderim. Taksicilik yaparken yolda hayvan görsem arabayı durdurur; mama veririm. Hayvanlara dayanamıyorum. Bu hayvanlarla belediye mi ilgilenecek ne olacak bilmiyorum. Sokak hayvanları çok aç" dedi.