Sultangazi Şehir Ormanları'nda Yangın Çıktı

SULTANGAZİ Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan helikopter desteği de verilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının çıktığı bölgede kimliği belirsiz kişilerin görüldüğü iddia edildi.

Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda saat 16.40 sıralarında, yangın çıktı. Piknik yapan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile TOMA sevk edildi. Yangın üç farklı noktada devam ederken ekiplere, havadan yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik süren söndürme çalışmalarıyla yangın, kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın yandığı belirtildi. Yangınının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor. Öte yandan yangını görüntüleyen vatandaşların ormanı yaktıklarını iddia ettikleri kimliği belirsiz kişilere tepki gösterdikleri anlar cep telefonlarına yansıdı.