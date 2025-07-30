Sultangazi Belediyesi'nin Bilim Firarda Etkinliği Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi'nin Bilim Firarda Etkinliği Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla 75'inci Yıl Mahallesi'nde düzenlediği Bilim Firarda etkinliği ile geleceğin sanatçı ve mucitlerini yetiştiriyor. Başkan Abdurrahman Dursun, çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı.

SULTANGAZİ Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla düzenlediği, Bilim Firarda etkinliği devam ediyor. 75'inci Yıl Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocukların heyecanına ortak oldu.

Geleceğin sanatçı ve mucitlerini yetiştirmeyi hedefleyen Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, bu yıl da Bilim Firarda ile farklı etkinlikleri çocuklarla buluşturdu. Mahalle mahalle gerçekleştirilen Bilim Firarda ile bilimin büyülü dünyasını keşfeden çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

BAŞKAN DURSUN'DAN ZİYARET

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 75'inci Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen Bilim Firarda etkinliğinde çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Dursun, yapılan atölye çalışmalarına da eşlik etti.

12 ATÖLYEDE ETKİNLİK

15 mahallede çocukların bilimle iç içe olmasına fırsat tanıyan Bilim Firarda ile minikler eğlenirken öğrendi. Robotik kodlamadan dedektifliğe, yapboz istasyonundan sanat atölyesine 12 ayrı atölyede etkinlikler gerçekleştirildi. Bilim Firarda'da 5-8 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukları bilimle buluşturan Kaşif Çocuk ve Çocuk Kütüphanesi atölyeleri de yer aldı. 9-13 yaş aralığındaki çocuklar ise Bilim Merkezi'nin açtığı atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi.

'ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Araştırmayı ve keşfetmeyi seven çocuklarımızı bilimin büyülü dünyası ile buluşturan Bilim Firarda bu yıl da çocuklarımızla buluştu. Bilimi mahalle mahalle çocuklarımızın ayağına getiriyor, onları bir çok aktivite ile buluşturuyoruz. Bugün 75. Yıl mahallemizdeki Bilim Firarda etkinlikleri kapsamında minik mucitlerimizle bir araya geldik. Çocuklarımızın etkinliklerden keyif alması bizler için en büyük mutluluk. Bilim Firarda 14 Ağustosa kadar çocuklarımızı bilimin büyülü dünyasına çağırmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti

8.8'lik depremin şokunu atlatamayan Rusya'da bir felaket daha
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten

Şehri kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni ders gibi
Bir gecede milyoner oldu

Bir gecede milyoner oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gedson Fernandes Rusya'da! Havaalanındaki ilk görüntülerini izleyenler şaştı kaldı

Süper Lig'in yıldızını yangından mal kaçırır gibi götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.