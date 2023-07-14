Sudanlı İş Adamı Konya'da Kendini Evinde Hissediyor

Sudan'daki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan İbrahim Ömer Yahya, 21 yıldır Konya'da yaşamaktadır. İş kurarak başarılı bir dış ticaret şirketi sahibi olan Yahya, kendini Konyalı ve Akkiseli hissetmektedir.

SUDAN'daki iç savaştan kaçıp, sığındığı Türkiye'de iş kuran İbrahim Ömer Yahya (50), 21 yıldır ailesi ile Konya'da yaşıyor. Burada 'Konyalı Karaoğlan' denilen Yahya, "Kendimi Konyalı, Akkiseli hissediyorum. Rengimi soran insanlara, 'Motor aynı kaporta farklı' diyorum" dedi.

Memleketi Sudan'da 2002'de çıkan iç savaşın ardından eşi ile Türkiye'ye gelen İbrahim Ömer Yayha, bir arkadaşının önerisi ile Konya'ya taşındı. Burada hiç Türkçe bilmediği halde insanlar ile kaynaşıp, bir arkadaşı aracılığı ile Bozkır ilçesi Akkise Mahallesi'ne yerleşen Yayha, 21 yıldır Konya'da yaşıyor. 'Konyalı Karaoğlan' denilen Yahya, önce çeşitli fabrikalarda çalıştı ardından kendi dış ticaret şirketini kurdu. Şirketi aracılığı ile Afrika'ya ihracat yapan Yahya, artık merkezde oturmasına rağmen asıl memleketinin Akkise olduğunu söylüyor.

2 çocuk babası olduğunu söyleyen Yahya, "İnsan, doğduğu yer değil; doyduğu yerlidir. Kendimi Konyalı, Akkiseli hissediyorum. Rengimi soran insanlara, 'Motor aynı kaporta farklı' diyorum. Bazen de 'Annem beni bebekken harmana götürmüş, güneşin altında kararmışım' diyorum. Kendimi Konyalı görmekten çok mutlu oluyorum. Çocuklarım Murat ve Ömer, Konya'da doğdular. Zaten Türküm ama çocuklarım tam Türk olarak doğdular ve büyüyecekler" diye konuştu.