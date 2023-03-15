Sosyal medyada hızla paylaşılıyor! Bu canlının ne olduğunu kimse bilmiyor

Sosyal medyada bir kullanıcı tekerin üzerinde daha önce görülmemiş bir canlıyla karşılaştı. Küçük bir dinozora benzeyen canlıyı kayda alan kullanıcı, çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede 6 milyon izlenmeye ulaştı.

Twitter'da viral olan videoda bir kullanıcı, teker üzerinde gördüğü canlıya yaklaştı. Tedbir amaçlı eline bir çubuk alan ve hayvanın tepkisini ölçen kullanıcı, o anları saniye saniye kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Canlı hakkında bilgisi olmayan kullanıcı, kayda aldığı videoyu "Bu nedir?" başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Video kısa süre içinde milyonlarca izlenmeye ulaşırken, söz konusu videodaki canlı merak konusu oldu. Çoğu kişi canlı hakkında bilgi sahibi olmadığını söylerken bazı kullanıcılar konuyla ilgili birkaç bilgi paylaştı.

LARVA FORMUNA SAHİP BÖCEK YİYEN TIRTIL

Videodaki canlının Eupithecia orichloris familyasından Hawaii'ye özgü bir güve türü olduğu ileri sürüldü. Böcek yiyen bir tırtıl olarak larva formuna sahip olduğu bilinmekte.