SON DEPREMLER! 7 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

7 Kasım sabahı meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde kısa süreli paniğe yol açtı. Günün erken saatlerinde hissedilen sarsıntı sonrasında vatandaşlar, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair resmi açıklamaları öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerini takip etmeye başladı. Peki, 7 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler kısa sürede kamuoyunun odağı haline geldi. Birçok ilde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açarken sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları peş peşe geldi. Resmî kurumların yaptığı açıklamalarla birlikte, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair merak edilen detaylar netlik kazandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat boyunca izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri aracılığıyla anlık olarak analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde kurulu geniş sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem AFAD hem de Kandilli tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı deprem listelerinde sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu veriler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasının da önüne geçiyor. AFAD, düzenli güncellemelerle vatandaşların deprem bilincini artırmayı hedefliyor ve yıl boyunca çeşitli eğitim ile tatbikat çalışmalarını sürdürüyor.

07 KASIM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

7 Kasım 2025 Cuma sabahı Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Bazı illerde yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı belirgin şekilde hissederken, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları art arda geldi.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine dair detaylar yer aldı. Kurumlar, vatandaşlara yalnızca resmî açıklamalara güvenmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel verilere erişim sağlarken, bilim insanları için de önemli bir referans niteliğini koruyor.

Sahra Arslan
