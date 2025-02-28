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Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

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Artvin'de etkili olan kar yağışlarının ardından kent merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi geçti. Kar esaretinin yaşandığı ilde okullar da 7 gündür tatil...

Başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu başta olmak birçok kentte kar yağışı etkili. özellikle Artvin genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

1997'DEN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Artvin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 26 Şubat'ta 44 santimetre ölçülen kar kalınlığı, 27 Şubat'ta 104 santimetreye ulaştı. Verilere göre, şehirde en fazla kar kalınlığı 1997'nin şubat ayında 132 santimetre ölçüldü. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Tütüncüler köyünde incelemede bulunan Vali Turan Ergün, kentte son çeyrek asrın en sert kışını yaşadıklarını söyledi.

Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

KAR KALINLIĞININ 5-6 METREYİ AŞTIĞI YERLER VAR

Şehir merkezinde kar kalınlığının en son 1997'de bu kadar yüksek ölçüldüğüne değinen Ergün, "Bugün itibarıyla merkezde ölçülen kar 104 santimetre. Yani 1997'den bu yana en yüksek kar yağmış. Yine dün merkeze 20 saatte yağan taze kar miktarı 64 santimetre olmuş. İl merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi aşıyor" ifadelerini kullandı.

Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

OKULLAR 1 HAFTADIR TATİL

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar 7 gün süreyle tatil edildi. Eğitim-öğretimin, hava koşullarının elverişli olması halinde önümüzdeki pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.

Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Hızel:

hay maşallah

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Haber Yorumlarınurettin erakman:

Kar yağıyor, adına Kar Esareti deniyor. Kar yağmıyor ona da kuraklık oldu, aç ve susuz kalacağız deniliyor.

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Haber Yorumlarımustafa kızıltekin:

Kar esaret değil öğrenin artık

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Haber YorumlarıHalit:

desenize çoruh nehri coşacak

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Tedbiri şimdiden alın Allah korusun çığ ve sel felaketine dönüşmeden bereketli olsun yağan kar..

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