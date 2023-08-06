Bodrum Belediyesi tarafından sokak hayvanları için takılan otomatik sulukların bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, belediyeden kapı önlerine bir kap su ve mama koyulması çağrısı yapıldı. Sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere otomatik suluklar yerleştiriliyor.

Sokak hayvanları için otomatik suluk

Belediyeden kapı önüne bir kap su ve mama bırakın çağrısı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından sokak hayvanları için takılan otomatik sulukların bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, belediyeden kapı önlerine bir kap su ve mama koyulması çağrısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere Bodrum'un mahallelerinde belediye tarafından takılan sulukların kontrol ve bakımlarını yaparak ihtiyaç olduğu tespit edilen yerlere Bodrum Kent Konseyi ve gönüllülerle iş birliğinde otomatik sulukları yerleştiriyor. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Engin Doğan, sokak hayvanları için kapıların önüne bir kap su ve mama bırakmamız gerektiğini hatırlatarak "Otomatik sulukları ihtiyaç duyulan yerlere yerleştiriyoruz. Suluklarımızın üzerinde bulunan numaralarla bıraktığımız yerdeki vatandaşlarımızın ya da gönüllülerimizin adı, soyadı ve konumunu kayıt altına alıyoruz. İlerleyen süreçte dijital ortamda Bodrum Belediyesi'nde bulunan otomatik sulukların kaç tane ve nerede olduklarını görebileceğiz" dedi. Ayrıca Doğan, sulukların çöp kutusu olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerken sağlıksız bir hayvan topluluğunun insanlara geçebilecek rahatsızlıklara sahip olabileceğinin de altını çizdi.

13 veteriner hekim, 8 veteriner teknikeri ve 17 saha personeli ile Bodrum'daki sokak hayvanlarına 7/24 hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğü, tam donanımlı petbulance ve gezici sağlık aracı ile de sokakta hasta olduğu bildirilen sokak hayvanlarına sağlık kontrolleri yapıyor. Bodrum Belediyesi tarafından çipleme, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulaması yanında kısırlaştırılmamış sokak hayvanları için online randevu sistemiyle kısırlaştırma uygulaması da yapılıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma programına alınmasını talep eden vatandaşlar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alarak randevu oluşturabilir.