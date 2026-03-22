SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir arkadaş grubu, 10 derece hava sıcaklığında denize girdi. Grup, o anları sanal medya hesabından paylaştı.

İlkadım ilçesindeki Doğu Park'ta toplanan 10 kişilik grup, yaptıkları sporun ardından denize girmeye karar verdi. 10 derece hava sıcaklığında denize atlayan grup, o anları görüntüleyip, sanal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Bugün bayramın 3'üncü günü. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı