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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Geminbeli Geçidi'nin Sonbahar Görüntülerini Paylaştı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nin sonbaharda çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde çekilen dron görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek, 'Dağları, ormanları ve uzun ince yollarını sonbaharın mest eden güzellikleri bürüdü. Sivas, her mevsim bir başka güzel.' ifadelerini kullandı.