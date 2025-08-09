Sivas'ta Yavru Köpeğe Uygulanan Şiddet Sonrası 'Mucize' Adı Verildi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, K.C.'nin dakikalarca sopayla şiddet uyguladığı yavru köpek, ileri tedavisi için Samsun'a gönderildi. Hayati riski büyük ölçüde atlatan yavru köpeğe 'Mucize' ismi verildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Toplum Gönüllüleri Koordinatörü Doktor Deniz Gölbaşı, "Yaşaması zor bir ihtimaldi ama direndi. Bu nedenle adını Mucize koyduk. İyileştikten sonra Mucize'ye evde güzel bakacak, bir hayırseverimiz onu sahiplenecek" diye konuştu.

İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyünde 25 Temmuz'da K.C., sopayla yavru köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İmranlı Belediyesi ekipleri köye gidip, yaralı köpeği koruma altına aldı. Hayvansever bazı gönüllüler tarafından belediyeden teslim alınan köpek, il merkezindeki bir veterinere getirildi. Tedaviye alınan köpeğin bazı yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edildi. Köpeğe şiddet uygulayan K.C.'ye '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet savcılığı tarafından da hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tedavisi bir süre Sivas'ta özel klinikte yapılan ve hayati riski bulunan yavru köpek, daha sonra ileri tetkik ve tedavi işlemleri için Samsun'da bir kliniğe gönderildi. Burada tedavisi devam eden yavru köpeğe hayvanseverler 'Mucize' ismini verdi. Birkaç ameliyat daha geçirecek olan Mucize'nin iyileşmesinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

'DURUMU STABİL HALE GELDİ'

Köpeğin tedavisiyle sürecin başından itibaren yakından ilgilenen (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Toplum Gönüllüleri Koordinatörü Doktor Deniz Gölbaşı, "Köpeğimizin ismi 'Mucize' oldu, çünkü yaşaması mucizeydi. Önemli darpları vardı. Yaşaması zor bir ihtimal gibi düşündük ama o direndi, herkesi şaşırttı. Tedavisi bir süre Sivas'ta yapıldı. Akciğerlerinde ödem vardı ciddi anlamda. Kafa bölümünden çok travma almıştı, sırt ve ayaklarından darbeler almıştı. Burada MR ve tomografimiz yolmadığı için en yakın gidebileceği Samsun'a gönderdik. Orada iyi bir klinikte durumu stabil hale geldi. Enfeksiyonu çok yüksekti. Kansızlığı çok fazlaydı. Onlar biraz daha iyi hale geldi. Şu an Mucize'miz daha iyi. ve yakında yeni ameliyatları yapılacak. Bacaklarında kırıkları vardı. Tekrar ameliyat geçirecek. Özellikle kafa bölümünden ciddi anlamda travma aldığı için görme problemi vardı. Ama görme problemiyle de ilgili sevindiren gelişmeler oluyor. En azından görme refleksleri göstermeye başladı. İnşallah daha iyi görecek" dedi.

'ONLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

Bütün canlıları yaratandan ötürü sevmek gerektiğini ifade eden doktor Gölbaşı, "Bizim gelenek, göreneklerimizde de bu kültür var. Ama maalesef ki ülkemizde bunu yaşatmamız gerekirken biz yaşatmıyoruz. Zavallı, konuşmayan masum canları bu hale getiriyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz çok ciddi hayvan katliamları var. Kediler gibi çok küçük, zararları olmayan canlılara ciddi anlamda zarar veriliyor. Bu bizi çok üzüyor. Onlara daha çok sahip çıkmamız lazım. Onlar çünkü bize emanet edilmiş. Onlara bizden başka yardım edebilecek kimse yok. Onların ihtiyacı olan şey azıcık sevgi, biraz su ve biraz da yemek" diye konuştu.

'HEM MUCİZE, HEM KARDEŞLERİ SAHİPLENDİRİLECEK'

Gölbaşı, Mucize'yi sahiplenmek isteyenlerden çok talep geldiğini belirterek, "Mucize'nin tedavisi bittikten sonra ve tamamen iyileştikten sonra sahiplenmek isteyen çok fazla kişi var. Yurt içinde ve yurt dışında bize ulaşan çok değerli insanlar var. Hepsi sahiplenmek istiyor. Onlar içerisinde Mucize'ye evde güzel bakacak, bir hayırseverimiz onu sahiplenecek. Sahiplendikten sonra da mutlu bir şekilde ömrünün sonuna kadar yaşayacak. Mucize'nin kardeşlerini de köyden getirdik. Onları da sahiplenmek isteyenler var ve uygun kişilere sahiplendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,