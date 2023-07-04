Sivas'ta Yağışlarla Eğri Köprü'nün Tüm Gözlerinden Su Akmaya Başladı

Sivas'ta mayıs-haziran dönemindeki yoğun yağışlar, Kızılırmak üzerinde bulunan tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden su akmasına sebep oldu. Yağış miktarının artmasıyla birlikte su seviyeleri yükseldi ve köprünün tüm gözlerinden su aktığı görüldü. Bu durum, bölgedeki insanları sevindirdi.

SİVAS'ta bu yıl mayıs-haziran dönemindeki yoğun yağışlar, kent genelindeki akarsu ve barajlarda su seviyesini yükseltti. Yağışlarla, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak üzerine 12'nci yüzyılda Selçuklu döneminde yaptırılan tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünün tümünden su akmaya başladı.

Kent genelinde bu yıl mayıs-haziran döneminde yoğun görülen yağışlar, kent genelindeki akarsu ve barajlarda su seviyesini yükseltti. Yağışlarla, Kızılırmak üzerine 12'nci yüzyılda Selçuklu döneminde yaptırılan tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de su aktı. Daha önce köprünün orta kısmındaki belirli bölümlerinden akan suyun, tüm gözlerden akmaya başlaması, bölgedekileri sevindirdi.