Sivas'ta otobüs kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

SİVAS'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilip, 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 40 kişiden 28'i taburcu edildi, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a giden Selim Aytürk'ün kullandığı 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan 28'i taburcu edilirken, 12'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Otobüs şoförü Aytürk'ün de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybedip, Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut'un (58) cenazeleri, işlemler sonrası ailelerine teslim edildi. Malatya'ya gönderilen cenazeler, buradan Bitlis, Bingöl, Van ve Ağrı'ya götürüldü.