Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında hasar oluştu
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Esentepe Mahallesi Karaca Sokak'ta bir ev sahibi, bahçesindeki kuru otları yakmak isteyince alevler evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında evin çatısında hasar meydana geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangıda hasar oluştu.
Esentepe Mahallesi Karaca Sokak'ta bir ev sahibi, bahçesindeki kuru otları yakmak isteyince alevler evin çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında evin çatısında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Yaşam