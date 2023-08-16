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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında hasar oluştu

Yaşam Haberleri

Esentepe Mahallesi Karaca Sokak'ta bir ev sahibi, bahçesindeki kuru otları yakmak isteyince alevler evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında evin çatısında hasar meydana geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangıda hasar oluştu.

Esentepe Mahallesi Karaca Sokak'ta bir ev sahibi, bahçesindeki kuru otları yakmak isteyince alevler evin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında evin çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Yaşam

Esentepe Şarkışla İtfaiye Sivas Yaşam Haberler

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