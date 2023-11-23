Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası'nda karda mahsur kalan 8 kişinin yardımına belediye ekipleri yetişti. Deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki yaylada mahsur kalan aile, Şalpazarı Belediyesi'nin iş makineleriyle kurtarıldı.

- Sis Dağı'nda karda mahsur kalan 8 kişinin yardımına belediye ekipleri yetişti

TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası'nda karda mahsur kalan 8 kişinin yardımına belediye ekipleri yetişti.

Deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki yaylada Eynesil obasındaki N.G. A.Y. ve E.B adlı şahısların hanımları ve çocuklarında aralarında bulunduğu toplam 8 kişilik aile evlerinin kapılarını ve bacalarını kapattıkları sırada aniden bastıran kar yağışına yakalandılar. Yakınları, 8 kişiden haber alamayınca Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'a ulaştılar. Kar mücadelesine devam eden Şalpazarı Belediyesi'ne ait iş makinaları Sis dağı yaylasına yönlendirilirken, mahsur kalan aileye ulaşmak için çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmaların ardından 8 kişilik aile iş makineleri ile kurtarılarak ilçe merkezine indirildi.