Şehit Çocuklarına Doğum Günü Kutlaması

ŞIRNAK'ta, Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında 5 şehit çocuğuna doğum günü kutlaması yapıldı.

Şırnak Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Şehit ve Gazi Çocuklarına Sürpriz Doğum Günü' projesi kapsamında, Şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem'in oğulları Ahmet ve Hasan Erdem, Şehit Güvenlik Korucusu Ömer Atak'ın kızı Şemsiye Atak, Şehit Güvenlik Korucusu Faruk Bilik'in kızı Tuba Bilik ve oğlu Yasin Bilik için Şırnak Polisevi'nde doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Şehit ve Gazi Güvenlik Korucuları Konfederasyonu İl Başkanı Mehmet Güngör ve şehit aileleri katıldı.

'ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZ'

Programda şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen protokol üyeleri, doğum günü pastasını çocuklarla birlikte kesti. Hediyelerin takdim edilmesinin ardından konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak'ın şehitler ve gaziler diyarı olduğunu ifade ederek, "Şırnak hepimizin bildiği üzere bir şehitler ve gaziler diyarı. Geçmiş dönemde yaşadığımız karanlık dönemde buraya göreve gelmiş birçok öğretmenimiz, polisimiz, askerimiz şehit olurken bu arada 1017 tane de Şırnaklı hemşehrimiz hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olmuştur. Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Bugün şehit ailelerimizin çocuklarının bir nebze olsun, bizlerle birlikte morallerinin düzelmesi, daha iyi hayat şartlarının onlara sağlanması amacıyla yaş günü olan çocuklarımıza, belediye başkanımıza, İl Jandarma Alay Komutanımız, tümgeneralimizle, İl Emniyet Müdürümüzle ve aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüzü ve müdürlüğümüzle birlikte bir yaş günü kutlaması yaptık. Aslında çocuklarımızın yaş günlerini sürpriz olarak evlerinde kutluyorduk. Aile müdürlüğümüz bu projeyi bir yıldır sürdürüyor. Ama bugün biz de katılmak istedik. Onlarla birlikte olmak istedik. Onların bu sevinçlerini paylaşmak istedik. Ben çocuklarımızın yeni yaşlarında sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Okullarında başarılar diliyorum. Onlar bizim evladımız. Her zaman biz onların babasıyız" dedi.

'ONLAR ASLA SAHİPSİZ DEĞİL'

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "Şehit kardeşlerimizin emanetleri olan evlatlarımızla birlikteyiz. Onlar bizim evlatlarımız, torunlarımız. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün planladığı bu güzel etkinlikte çocuklarımızı mutlu etmek bizim en önemli görevimiz. Onlar asla sahipsiz değil" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da projenin önemine değinerek, "En kıymetli emanetlerimiz olan şehit çocuklarımızın doğum günlerini kutlamak, onlara bu özel anları yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

'DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA'

Şehit eşi Selime Erdem, hiçbir zaman yalnız bırakılmadıklarını belirterek, "Sayın Valimize, güvenlik güçlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için minnettarız. Allah devletimize güç, kuvvet versin. Devlet her zaman yanımzda" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,