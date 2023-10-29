Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı ve bayrak yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı ve bayrak yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamaları çerçevesinde fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş, merkez Ömer Kabak Meydanı'nda ellerinde Türk bayrağı ile toplandı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve il protokolünün katılımı ile başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada il protokolü ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirerek lazer müzik ve lazer ışığı gösterisi ile doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşların bayramını kutlayan Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Bütün günlerimiz bu kadar güzel geçmesi dileği ile hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.

Programa, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, kurum amirleri ve binlerce vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK