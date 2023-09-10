Sinop'ta Denizde Kaybolan Genç Aranıyor

Sinop'ta akıntıya kapılan Ahmet Yusuf Mar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

SİNOP'ta girdiği denizde babasıyla birlikte akıntıya kapılıp, kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı (16) arama çalışmaları sürüyor. Hem denizden hem de havadan süren çalışmalarda, herhangi bir iz bulunamadı.

Olay, 7 Eylül Perşembe günü meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a tatile gelip, Akliman Sahili'nde çadır kuran Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra baba ile oğlu, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı kurtarırken, Ahmet Yusuf Mar bulunamadı. Bekir Mar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin adından da taburcu edildi.

Oğlunu bulmak için Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun'dan gelen dalgıçlar çalışma başlattı. Sinop Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 90 personelin, dron destekli olarak Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Sinop İl Müdürlüğü ve UMKE ekipleri ile birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan görevli bir helikopterin de arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. (DHA)