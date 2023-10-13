Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarını Parçalayarak Zarar Verdi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuz köyünde aç kalan ayılar, 48 arı kovanını parçaladı, meyve ağaçlarına zarar verdi.

Türkeli ilçesinde aç kalan ayılar, karınlarını doyurabilmek için yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Her yerde vatandaşın karşısına çıkan ayılar, önceki gün Kuz köyünde arı kovanlarını parçalayarak meyve bahçesine zarar verdi.

Önceki gün ilçeye bağlı Kuz köyü Yenice Mahallesi'nde, Gültekin Öztürk'e ait bahçenin elektrikli koruma çitini kırarak içeri giren ayılar, bahçedeki 56 arı kovanından 48'ini parçaladı. Ayrıca yakınındaki meyve bahçesine de giren ayılar, meyve ağaçlarının dallarını kırdı. Ayının saldırısının ardından kovanda bulunan arılar ise çevreye dağıldı.

Gültekin Öztürk, "Kovanlar evin yanında bulunuyordu. Mahallede yan yana bulunan 3 evin çok yakınında oluyor bu olay. Bahçemiz, elektrikli çitlerle koruma altındaydı. Ayılar çitleri de kırarak kovanlara zarar vermiş. Mahallede ayıyla karşılaşan da oluyor. Gece ayıların sesinden uyuyamadıklarını söyleyenler var. Vatandaş gündüz vaktinde bile köyde gezmekten korkuyor. Acilen bu soruna çözüm bulunması gerekiyor" dedi. - SİNOP