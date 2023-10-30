Sinop'ta Ayı Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, evinin bahçesinde ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Zaviye köyünde yaşayan Celal Tan, gece saatlerinde evinin ahırındaki tavşanlara bakmak için bahçeye çıktı.

Tan, bu sırada fark etmediği ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile mücadele ederek hayvandan kurtulmayı başaran Tan, sol ayağında yaralandı.

Daha sonra yakınları tarafından götürüldüğü Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Tan, AA muhabirine, tavşanlarından gelen sesler üzerine evden dışarı çıktığını söyledi.

İlk anda tavşanlara çakal ve tilkinin saldırdığını düşündüğünü dile getiren Tan, "Ben o sırada bahçedeki incir ağcının altındaki ayıyı görmedim. Ayıyı görünce kaçtım. Kaçarken ayağım kaydı ve düştüm." dedi.

Yere düştüğü anda ayının kendisini sol ayağından yakaladığını belirten Tan, şunları anlattı:

"Bu sefer ayı ile boğuşmaya başladık. Ama ayı beni bırakmadı ve 5 metre kadar sürükledi. Sürükleyince doğruldum ve ayıya ayağımla vurmaya başladım. En sonunda ayı beni bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Sonra eve yaralı şekilde gittim. Sonrasında aşağı köydeki halamı aradım. Onlar da benim buradaki yakın komşularımı aramışlar. Onlarla beraber hastane geldik."

Tan, genel durumunun iyi olduğunu ancak ayağından ameliyat olacağını kaydetti.???????