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Sinop Limanına Yük Gemileri Sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi Sinop'un doğal limanına sığındı. Fırtına öncesi balıkçılar da denizde açılmayarak barınaklarda beklemeye başladı. Sinop Valiliği ise vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.