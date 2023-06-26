Sineklerin Çoğalmasıyla Cibinlik Satışları Arttı

Adana'da sineklerin çoğalması nedeniyle cibinlik fiyatları ve satışları arttı. Belediyelerin mücadelesi yetersiz kalınca, insanlar cibinlik alarak kendilerini korumaya çalışıyorlar. Cibinlik satışları geçen yıla oranla çok fazla arttı.

ADANA'da son dönemlerde sineklerin çoğalması nedeniyle cibinlik fiyatları ve satışları arttı.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Seyhan Baraj Gölü çevresi başta olmak üzere kent genelinde sivrisinekler, karasinekler çoğaldı. Sineklerin ilaçlara bağışıklık kazanması nedeniyle belediyelerin mücadelesi de yetersiz kalınca, klima çalıştırmayıp, dışarıdan gelen havayla serinlemeye çalışanlar çareyi cibinlik almakta buldu. Tekstilcilerin yoğunlukta olduğu Seyhan ilçesi Saydam ve Abidinpaşa caddelerindeki esnaf, satışların bu yıl geçen yıla oranla çok fazla arttığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri'nden su akmadığı için bataklığa döndüğünü ve Nehrin aşırı sinek ürettiğini söyledi. Başkan Karalar, "Adana genelinde gerekli ilaçlamaları yapıyoruz. Yağmurun yağmasıyla birlikte yaptığımız ilaçlamalar hedefine ulaşmıyor. 10-15 güne sinek konusundaki şikayetler azalacaktır. Ayrıca Seyhan Nehri'ne suyun verilme için ricada bulunduk" dedi.