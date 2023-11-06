Sincan'da Yenikayı Mahalle Konağı Hizmete Açıldı

Sincan Belediyesi, Yenikayı Mahallesi'nde yeni bir konağın açılışını gerçekleştirerek hizmete sundu. Konağın içinde çeşitli alanlar bulunuyor ve bölgenin kültürünü yansıtan bir mimariye sahip. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konağın mahallenin cazibesini arttıracağını belirtti ve vatandaşlara dolu dolu kullanmaları çağrısında bulundu.

Sincan'da, kırsal mahalleler konaklarına kavuşmaya başladı. Yenikayı Mahalle Konağı'nın açılışı gerçekleştirilerek hizmete girdi.

Sincan Belediyesi 3 adet havuzu, 5 adet kreşi, içinde hanımlar ve güngörmüşlere yönelik lokallerin olduğu sosyal tesisi kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı. Sincan Belediyesi Yenikayı Mahallesi'ni yeni bir konağa kavuşturdu.

Bölgenin kültürünü yansıtan mimari duruşuyla mahalleye estetik bir görünüm katan Yenikayı Mahalle Konağı, görenlerden tam not aldı. Sedirli oda, toplantı odası, yemekhane, çay ocağı gibi alanların özenle tasarlandığı konağın açılışı gerçekleştirildi.

"Burası dolu dolu olsun"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konağın mahallenin cazibesini arttıracağına dikkati çekti.

"İnanıyorum ki köyümüzün cazibesini arttıracak. Lütfen burayı boş bırakmayın, dolu dolu olsun. Burası çocukların, gençlerin cıvıltılarıyla dolsun. Kadınlarımız şenlendirsin burayı. Hanımlar elini çekerse olmaz, siz muhakkak işin içinde olmalısınız. Mahalle konağımız tarihi dokusu, çok amaçlı hizmet alanları ile mahalle kültürünün, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılacağı bir mekan olarak 7'den 70'e tüm Yenikayı sakinlerine hizmet edecek. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Başkan Ercan ve beraberindekiler konağın içini gezdi. Vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi. - ANKARA