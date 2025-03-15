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Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

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Mide kanseri nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene katılan isimlerden Ahmet Kural, birçok yapımda beraber rol aldıkları Yurtsever'e veda ederken sahnede hüngür hüngür ağladı.

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefatını, "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin..." sözleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ani ölümüyle sanat dünyasının yasa boğan Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni gerçekleştirildi.

Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

ANNEYİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Şinasi Yurtsever'in annesi Güler Yurtsever, merhum oğlunun meslektaşları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

SAHNEDE GÖZYAŞLARI

Ahmet Kural, Engin Günaydın, Zafer Algöz, Devin Özgün Çınar, Onur Buldu ve Hakan Meriçliler gibi oyuncularda veda törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Ahmet Kural, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

MÜSVETTE, SILAYI DÖVÜP MAHKEMELİK OLMADINMI

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

iyi adamdı yaa Allah rahmet eylesin...

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Haber YorumlarıSelman kaya:

gassallikta yapsaydın

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Haber YorumlarıA B:

Ölüm büyük bir ibret ve mesajdır anlamak isteyenlere

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