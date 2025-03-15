Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefatını, "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin..." sözleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ani ölümüyle sanat dünyasının yasa boğan Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni gerçekleştirildi.

ANNEYİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Şinasi Yurtsever'in annesi Güler Yurtsever, merhum oğlunun meslektaşları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

SAHNEDE GÖZYAŞLARI

Ahmet Kural, Engin Günaydın, Zafer Algöz, Devin Özgün Çınar, Onur Buldu ve Hakan Meriçliler gibi oyuncularda veda törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Ahmet Kural, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.