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Kadıköy'de döviz bürosunu kurşunlayanlar Sakarya'da yakalandı! Biri eski kulüp başkanının oğlu çıktı

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Kadıköy'de döviz bürosunu kurşunlayanlar Sakarya'da yakalandı! Biri eski kulüp başkanının oğlu çıktı Haber Videosunu İzle
Kadıköy'de döviz bürosunu kurşunlayanlar Sakarya'da yakalandı! Biri eski kulüp başkanının oğlu çıktı
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Kadıköy'de 24 Ekim Cumartesi günü bir döviz bürosuna ateş açıp kaçan 5 şüpheli, polisin Sakarya'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin İstanbul'da bir spor kulübünün eski başkanının oğlu olduğu ortaya çıktı. Kurşunlanan büronun daha önce tehdit almadığı, yanındaki borçlu döviz bürosunun ise sürekli tehdit aldığı belirlendi. 5 şüpheli tutuklandı.

KADIKÖY'de döviz bürosunu kurşunladıktan sonra kaçan 5 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 24 Ekim Cumartesi günü bir döviz bürosuna düzenlenen silahla ateş edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Çalışmalarının ardından kamera görüntüleri incelendi. Çalışmalarda kimliği belirsiz bir kişinin döviz bürosuna silahla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı, ardından yakında bekleyen bir araca binerek kaçtığı görüldü.

ÇALINTI PLAKAYLA SAKARYA'YA KAÇTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarında şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobile, olay öncesinde başka bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin olayın ardından Sakarya'ya kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin Sakarya'da kaldıkları yerin tespit edilmesinin ardından Özel Harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı.

ESKİ KULÜP BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerden K.F.E.'nin İstanbul'da bir spor kulübünün eski başkanı olan Y.E.'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. K.F.E.'nin olayda kullandığı plakası değiştirilmiş otomobilin de annesinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

YANLIŞ BÜROYU KURŞUNLAMIŞ OLABİLİRLER

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken kurşunlanan döviz bürosunun daha önceden tehdit almadığı, ancak yan tarafta bulunan O.G.'ye ait başka bir döviz bürosunun piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ve sürekli tehditler aldığı tespit edildi. Bu nedenle şüphelilerin yanlış döviz bürosunu kurşunlamış olma ihtimalleri değerlendiriliyor. Poliste işlemleri tamamlanan ve susma haklarını kullanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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