Siirt'te koruma altındaki ters laleler çiçek açtı

SİİRT'in Pervari ilçesinde koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle birlikte çiçek açtı. Koparanlara 700 bin liraya kadar ceza uygulanan endemik tür, doğasever İbrahim Kayran tarafından görüntülendi.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle birlikte ortaya çıktı. Yaklaşık bir aylık ömürleri olan çiçekler, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Endemik türü koparanlara ise 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

'HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyündeki mezarlık alanında yoğun olarak görülen ters laleler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler doğal ortamında açan çiçekleri fotoğladı. Ters laleleri görüntüleyen doğaseverlerden İbrahim Kayran, "Sadece bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza ve köyümüze güzel bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu nadide çiçekleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

