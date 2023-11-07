Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada; C. S., L. S., S. S. ve B.S. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te minibüs takla attı: 4 yaralı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kapılı köyü yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attı. Kazada; C. S., L. S., S. S. ve B.S. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine ola yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.