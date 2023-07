Siirt'te Hakim ve Savcıların Halay Çekmesi

Siirt'te hakim ve savcıların halay çekip horon tepmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için İl Özel İdaresi Dinlenme Tesisleri'nde yemek verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, programda yaptığı konuşmada, yargı mensuplarının zor bir görev üstlendiğini ve bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Hakim ve savcılarla çok uyumlu çalıştıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Allah herkese böyle görevini layıkıyla yapıp şanla şerefle yapıp şöyle güzel bir cemiyetle ayrılmayı bütün kamu çalışanlarına Cenabıhak nasip etsin. Gerçekten biz burada çalıştığımız süre içerisinde hakim ve savcı arkadaşlarımızla çok uyumlu çalıştık, çalışmanın ötesinde çok iyi ilişkilerimiz oldu, çok yakın, sıcak anlayışla görev yaptık. Tabi bunun ötesinde insanlar bizlere nasıl bakıyor? Emin olun insanlar size çok iyi bakıyor."

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca da her vedanın, içinde bir hüznü barındırdığını söyledi.

Meslektaşlarının vedasını gerçekleştirerek biz hüznü yaşadıklarını dile getiren Sarıca, "Her yönüyle mesleki tecrübeye sahip, insani özellikleri üst seviyede olan, sorumluluk bilinci yüksek, mesleki nezaketi hiç bırakmayan saygıdeğer meslektaşlarımla tanışmaktan ve çalışma fırsatı yakalamaktan ötürü onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Biz tayini çıkan meslektaşlarımızın da eserlerini gördük ve rütbe-i akıllarını da temaşa ettik." dedi.

Sarıca, başka illere tayini çıkan meslektaşlarının kapısını çaldıklarında sıcak bir gülümsemeyle karşılaşacaklarından emin olduklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Tekirdağ Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut da 5 yıldan fazla süredir görev yaptığı kentten ayrılacağı için duygu yüklü olduğunu bildirdi.

Siirt'te hep iyi insanlarla, güzel anılarla karşılaştığını anlatan Obut, şöyle devam etti:

" Siirt'i ben çok sevdim, bunu da her fırsatta, her yerde dile getirdim. Çünkü Siirt gerçekten farklı bir yer. Siirt, geçmişte yaşanan bu terör belası, kan davaları, coğrafi şartları yüzünden insanların erkenden olgunlaştığı bir yer ve bu insanlar buraya gelen kamu görevlilerine oldukça saygılılar ve misafirperverler. Bunu her alanda gördüm. Yine avukatlarımız, vatandaşlarımız da aynı şekilde, burada hiçbir problem yaşamadım. Bu nedenle bunun bende bir üzüntüsüyle gidiyorum. Biz Siirt'i neredeyse Siirtlilerden daha çok seviyoruz. O yüzden bir yere gittiğim zaman bir Siirtliyi gördüğüm zaman böyle, 'hemşehrim' deyip sarılacağım, o kadar benim için bu kadar önemlidir."

Obut, teşrikimesaide bulunduğu meslektaşlarına teşekkür etti.

Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanlığına atanan Siirt İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Balıkesir Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdi Özmen ile tayini çıkan bazı hakim ve savcılar da birer konuşma yaptı.

Programda, türküler eşliğinde hakim ve savcılar ile adliye personeli halay çekti, horon tepti, kolbastı ve Ankara Misket Havası müziği eşliğinde oynadı.

Kol kola oynaması ve renkli görüntüler oluşturan hakim ve savcılara Başsavcı Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Obut ve Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven de eşlik etti.

Programa, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.