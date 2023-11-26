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Şiddetli rüzgar cami minaresini uçurdu

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Kırşehir'de etkili olan şiddetli rüzgar, Çiçekdağı ilçesi ve il merkezinde cami minarelerini ve korkulukları uçurdu. Çubuktarla köyünde bir cami minaresi yıkıldı ve Güvercinlik Camii'nin istinat duvarları da yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vatandaşları olumsuz durumlara karşı uyardı.

Şiddetli rüzgar cami minaresini böyle uçurdu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de etkili olan rüzgar Çiçekdağı ilçesi ve il merkezinde cami minareleri ve korkulukları uçurdu.

Kentte hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle Çiçekdağı ilçesine bağlı Çubuktarla köyünde cami minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan il merkezinde de Güvercinlik Camii'nin istinat duvarları şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, oluşabilecek fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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