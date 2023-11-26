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Şiddetli rüzgar cami minaresini uçurdu

Kırşehir'de etkili olan şiddetli rüzgar, Çiçekdağı ilçesi ve il merkezinde cami minarelerini ve korkulukları uçurdu. Çubuktarla köyünde bir cami minaresi yıkıldı ve Güvercinlik Camii'nin istinat duvarları da yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vatandaşları olumsuz durumlara karşı uyardı.