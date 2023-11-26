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Şiddetli Lodosta Tekneler Sürüklendi

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Yaşam Haberleri
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Trakya'nın yüksek kesimlerini kar yağışı beyaza bürürken, Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu. Sabaha karşı hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan lodos, Enez Balıkçı Barınağı'ndaki tekneleri sürükledi. Denizin taşması nedeniyle kıyıya sürüklenen bazı teknelerde hasar meydana geldi. Teknelerin yanı sıra balıkçıların avcılıkta kullandığı malzemeler de kullanılamaz hale geldi. Balıkçılar, kıyıya sürüklenen tekneleri onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİDDETLİ LODOSTA TEKNELER SÜRÜKLENDİ

Trakya'nın yüksek kesimlerini kar yağışı beyaza bürürken, Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu. Sabaha karşı hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan lodos, Enez Balıkçı Barınağı'ndaki tekneleri sürükledi. Denizin taşması nedeniyle kıyıya sürüklenen bazı teknelerde hasar meydana geldi. Teknelerin yanı sıra balıkçıların avcılıkta kullandığı malzemeler de kullanılamaz hale geldi. Balıkçılar, kıyıya sürüklenen tekneleri onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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