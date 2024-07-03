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Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yarın megakentte gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi. AKOM'dan da yapılan açıklamada yarın İstanbul genelinde sağanak yağmur geçişlerinin olacağı konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

İstanbul'da, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan açıklamada yarın megakentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara'da İstanbul için alarm verildi.

Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin raporuna göre yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesiminde yağış beklenirken, İstanbul'da ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

AKOM'DAN UYARI GELDİ

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) yapılan uyarıda, yarın megakentte metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, akşam ise sert eseceği duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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