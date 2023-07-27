Mersin'de etkili olan sıcak hava dolayısıyla kentin işlek caddeleri boş kalırken, hayvanlarda sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı. Özellikle kuşlar leğenlere doldurulan suların içinde serinlemeye çalışıp, ağaçların altındaki dallara sığındı.

Sıcak havadan bunalan kuşlar ağaçların dallarına sığındı

Mersin'de etkili olan sıcak hava dolayısıyla kentin işlek caddeleri boş kalırken, hayvanlarda sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı

MERSİN - Mersin'de etkili olan sıcak hava dolayısıyla kentin işlek caddeleri boş kalırken, hayvanlarda korunmak için gölgelik alanlara sığındı. Özellikle kuşlar leğenlere doldurulan suların içinde serinlemeye çalışıp, ağaçların altındaki dallara sığındı.

'El Nino' ve 'La Nina' olarak adlandırılan okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki değişikliklerin yol açtığı sıcak hava kasıp kavuruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Haftanın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde termometreler bir çok ilde 40 dereceyi geçti. Gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalan kentler arasında olan Mersin'de de vatandaşlar korunmak için dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Kentin en işlek caddeleri neredeyse tamamen boşalırken, iş gereği dışarıda olanlarda gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışıyor. Öte yandan insanlar gibi hayvanlarda sıcak havadan korunmak için gölgelik alanlara sığındı. Özellikle kuşlar leğenlere doldurulan suların içinde serinlemeye çalıştı. Bir çok ağacın dalı da kuşlarla doldu.

Yıllarca Ulu Cami Meydanında kuş yemciliği yapan Ayhan Ekici, "Normalde kuşlar bu şekilde ağaçta durmazlar. Hele ki hepsi birden imkansız durmuyorlar. ya soğukta yada sıcak hava olduğunda hepsi ağaçta duruyor. Şu anda 'kuş ağacı' gibi duruyor. Hava bugün çok sıcak. Leğenlere de su koyuyoruz. Hatta onları sürekli değiştiriyoruz ki kuşlar serinlesinler" diye konuştu.