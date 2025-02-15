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İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek

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Sibirya üstünden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyoruz. Sıcaklıklar 8-9 derece düşerken birçok ilde kuvvetli kar yağışları görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Çarşamba günü itibarıyla kar yağışının başlayacağını duyurdu. Kar yağışı 3 gün sürecek ve yoğun olması bekleniyor.

Ülkemizde etkili olan soğuk hava dalgası yerini mevsim normallerinin üstünde sıcaklığa bıraksa da bu durum kısa sürede değişecek. Ülkemiz Sibirya üstünden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yeni hava dalgası sıcaklıkları düşürecek ve yeniden kar yağışı görülecek.

HAFTA BAŞI HAVALAR SOĞUYOR

Hafta başından itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Pazartesi günü ülke genelinde şiddetli soğuklar ve kar yağışları etkili olacak. Hava sıcaklıkları 8-9 derece düşerken başta doğu bölgeler olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışları görülecek.

3 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Çarşamba günü itibarıyla kar yağışının başlayacağını duyurdu. Kar, 3 gün boyunca devam edecek ve özellikle yoğun olacağı öngörülüyor. Yağış, ulaşımı zorlaştırabileceği gibi, kış şartlarının hayatı daha da zorlaştırmasına neden olabilir.

İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek

ŞEHİR MERKEZİ DE BEYAZA BÜRÜNECEK

İstanbullular, bu kez karın yalnızca yüksek bölgelerle sınırlı kalmayacağı, şehir merkezine kadar ineceği uyarısıyla karşı karşıya. Kar yağışının yoğunluğu nedeniyle, yolların kapanabileceği ve trafikte büyük aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu sebeple, kışa hazırlıklı olmak isteyen İstanbullulara erken tedbir alma çağrısı yapılıyor.

"ŞUBAT'TA KIŞ BİTTİ DEMEYİN"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Şubat ayında kışı tam anlamıyla yaşayacağız. Sıcaklıklar hafta sonuna doğru Marmara Bölgesi'nde 12-13 dereceye kadar çıkacak, ancak önümüzdeki hafta yeniden soğuk bir hava dalgası geliyor. Çarşamba günü 5 dereceye düşmesi durumunda, İstanbul'da 3. kar yağışını göreceğiz" dedi.

Prof. Dr. Şen, bu kar yağışının son olmayacağını, İstanbul'a bir veya iki kez daha kar yağabileceğini öngörüyor. Her yeni kar yağışında, yerdeki kar kalınlığının biraz daha artacağını belirtti.

KAR İHTİMALİ YÜZDE 70'İ AŞTI

Global Forecast System (GFS) tahminlerine göre, kar yağışı ihtimali yüzde 70'i de aştı. Önümüzdeki hafta İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde diz boyu kar yağacak.Kar, İstanbul'u terk edecek ve havalar ısınacak diye beklenirken megakent Sibirya'dan gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Sibirya Üstünden Gelen Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alacak

İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

hadi bklm hava durumunu da tahmin edemiyor artik meteoroloji

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Haber YorumlarıAlperen Güneş:

Şubat ve martta zaten kış bitmez kim,nereden çıkardı bunu Yağmur ve kar yağışı geç bile kaldı nisan a kadar devam etmesi olağan çünkü 4 Nisan 1997 de Ankara kar altındaydı Merhum Başbuğ Türkeş'in cenaze töreninde soğuk karlı ve hüzünlü bir gündü.

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

yalan haberler hiçte.kari görmedik apartmayin

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