Adana'da çölyak hastaları ve glüten rahatsızlığı olan vatandaşların hizmetine sunulan, garsonluğu da down sendromlu kişilerin yaptığı kafe yoğun ilgi görüyor. Kafede, glüten içermeyen pizza, hamburger, makarna, simit, ekmek, grissini, cheesecake ve kurabiye gibi birçok ürün satışa sunuluyor.

Seyhan Belediyesi'nden 'Engelsiz, glütensiz kafe'

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay:

"Çölyak hastalarının hasretlerini ve üzüntülerini azaltmak istedik"

"Down sendromlu arkadaşlarımızın sosyalleşmesine yardımcı oluyoruz"

ADANA - Adana'da çölyak hastaları ve glüten rahatsızlığı olan vatandaşların hizmetine sunulan, garsonluğu da down sendromlu kişilerin yaptığı kafe yoğun ilgi görüyor. Kafede, glüten içermeyen pizza, hamburger, makarna, simit, ekmek, grissini, cheesecake ve kurabiye gibi birçok ürün satışa sunuluyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Ali Bozdoğan Bulvarı üzerinde kurulan 'Engelsiz ve Glütensiz Kafe', geçtiğimiz ay hizmete girdi. Glütensiz ürünlerin satışının yapıldığı tek kafe olma özelliği olan kafede pizza, hamburger, makarna, simit, ekmek, grissini, cheesecake ve kurabiye gibi birçok ürün satışa sunuluyor.

Ayrıca kafede garsonluğu da down sendromlu bir genç yapıyor

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Son yıllarda özellikle genetiği değiştirilmiş ürünler ve diğer sebepler nedeniyle çölyak hastalığı artmış durumda. Çölyak hastaları, normal bir insanın yiyeceklerini tüketemeyen ve sadece glütensiz yiyecekleri tüketebilen insanlardır. Çölyak hastaları sağlık yönünden çok sıkıntılar çekiyorlar ve glütensiz yiyeceklere ulaştıklarına rağmen çok büyük maliyetlerle karşılaşıyorlar. Biz belediye olarak bunları düşündükten sonra bu kafede çok çeşitli glütensiz ürünlerimizi uygun fiyatlarla üretiyoruz" dedi.

"Çölyak hastalarının hasretlerini ve üzüntülerini azaltmak istedik"

Çölyak hastalarının diğer insanlar gibi yedikleri tatlıları yemeleri için bu kafeyi açtıklarına dikkat çeken Başkan Akay, "Özellikle bir çocuğun pasta veya simit yerken ona bakan çölyak hastası çocuğun sıkıntıları ve üzüntüsü oluyor. Bu sıkıntıları gidermek ve hasretlerini azaltmak belediye olarak düşüncelerimizden biridir. Burada çölyak hastaları için büyük bir özveri ile hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'Down Sendromlu arkadaşlarımızın sosyalleşmesine yardımcı oluyoruz'

Down sendromlu bir çalışanın da kafede olduğunu belirten Akay, "Arkadaşlarımız kısmi zamanlarda burada çalışarak hem sosyalleşiyorlar hem de insanlara hizmet veriyorlar. Buradaki çalışanlara yardım ediyorlar. Buraya gelen insanlarda arkadaşlarımızdan memnunlar ve sevinçle karşılıyorlar" dedi.

"İnsanlar bu kafeden çok mutlu ayrılıyorlar"

'Engelsiz ve Glütensiz Kafe" işletmesinden sorumla Eda Kösi, "Biz bu kafeyi çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda kalan bireyler için açtık. Ekmek çeşitleri olarak hamburger, simit ve baton çeşitlerimiz var. Tatlı çeşitlerimizi de insanlara sunuyoruz. Çünkü bazı insanlar evde yapamadıkları için bu kafeye geliyorlar. Buraya gelen çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda kalan insanlar çok mutlu oluyorlar. Çünkü çevrede bu tarz bir işletme olmadığı için erişimleri olmuyor. Kafemize çölyak hastaları, glütensiz beslenmek zorunda kalan bireyler ve sağlıklı beslenmek isteyen insanlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

'Bu kafe sayesinde daha sağlıklı hissediyorum'

Glütensiz beslenmek zorunda olan ve kafeye gelen müşteri Perihan Kurt, "Benim glüten hassasiyetim var. Bu kafeye geldikten sonra yemek yemeye başladım ve ağrılarım geçti. Bu kafedeki ürünler sayesinde daha sağlıklı olduğumu hissediyorum. Burası hem çok kaliteli hem de çok temiz ve fiyat olarak çok daha uygun" dedi.