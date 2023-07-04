Seyhan Belediyesi, Engelsiz ve Glütensiz Kafe'yi hizmete açtı. Kafe'de glütensiz ürünlerle çölyak hastalarının birçok ürüne ekonomik fiyatlarla erişimi sağlanıyor.

Seyhan Belediyesi'nin Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda hizmete açtığı Engelsiz ve Glütensiz Kafe'de, çölyak hastaları glütensiz pizza, makarna, hamburger, tatlı, sıcak-soğuk içecek, smoothie, kurabiye, grissini, salata ve ekmek çeşitleri gibi geniş yelpazeye sahip menüden yararlanma imkanı buluyor.

Engelsiz ve Glütensiz Kafe ile down sendromlu çocukların aktif olarak sosyal yaşama katıldığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kafeyle hem çölyak hastalarının doğru beslenmesini ve sosyalleşmelerini sağladıklarını hem de aile bütçelerine ekonomik katkıda bulunduklarını kaydetti. Başkan Akay, "Talep umduğumuzun çok çok üzerinde. Çölyak hastalarının gerçekten ihtiyaçlarını giderebilecek, onların hasret kalmayacakları bir ürün çeşitliliğini sunuyoruz. Adana'ya hayırlı olsun" dedi.

Başkan Akay, çölyak hastalığının çağın en önemli hastalıklarından birisi olduğunu vurguladı. Glüten hassasiyetinin çölyak hastalarında ciddi rahatsızlıklara neden olurken, kişinin beslenme ve ekonomik ve sosyal yaşamında da olumsuzluklara neden olduğunu aktaran Akay, şunları söyledi:

"Bizler böyle bir hizmeti vererek aslında hem çölyak hastalarının doğru beslenmesini ve sosyalleşmesini sağlıyor, hem de aile bütçelerine ekonomik katkıda bulunuyoruz. Burada çölyak hastalarının gerçekten ihtiyaçlarını giderebilecek, onların hasret kalmayacakları bir ürün çeşitliliğini sunuyoruz. Süreç içerisinde bunlar daha da genişleyecek."

Adana'nın misafirperver bir şehir olduğunu ancak hiçbir zaman glütensiz bir kafede çölyak hastalarını misafir etmediğini belirten Adana Çölyak Derneği Başkanı Safiye Şumnu, şunları dile getirdi:

"Engelsiz ve Glütensiz Kafe değer verildiğimizi, unutulmadığımızı ifade ediyor ve sosyal belediyecilik anlayışının da var olduğunun ispatlandığının bir örneği aslında. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Burada ekonomik anlamda da rahatız. Yani dışarıdaki, piyasadaki normal ürünlerle eşdeğer bir fiyatlandırma var. Burası belediye olarak ilklerin ilkleri. Engelsiz, Glütensiz Kafe sadece burada var, Adana'da. Bizden başka kimsede yok."

Altı yıl önce Çölyak teşhisi konulan Sura Güllü ise "Bu şekilde yerlerin açılması gayet iyi bir şey. Umarım bir gün ben de açabilirim. Benim öyle bir hayalim var. Umarım gerçekleştirebilirim. Belediyemize de çok teşekkür ederim buradan. Çok iyi oldu. Elimizin altında olması, çok şeyin olması, hemen ulaşabileceğimiz şekilde olması gayet iyi" diye konuştu.