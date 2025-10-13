Sevdasını duvara yazan vatandaşa, belediye personelinden tebessüm ettiren mesaj

Haberler

Hatay'ın Antakya ilçesinde duvara "Seni Seviyorum" yazarak kalp çizen vatandaşa, belediye personeli, "Seviyorsan git konuş bence çünkü biz siliyoruz" diyerek mesaj gönderdi. Belediye personelinin verdiği mesaj ve yazıyı sildiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Antakya Belediyesi, kenti yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentteki asli görevlerini yerine getiren belediye ekipleri, zaman zaman da farklı olaylarla karşı karşıya kalıyor.

BELEDİYE PERSONELİNDEN TEBESSÜM ETTİREN MESAJ

Antakya kent merkezinde bir duvara "Seni Seviyorum" yazarak kalp simgesi koyan bir vatandaşın yazdıkları, belediye ekipleri tarafından silindi. Yazının silindiği esnada çekilen görüntü ve Antakya Belediyesi personelinin verdiği "Seviyorsan git konuş bence, çünkü biz siliyoruz" mesajı ise tebessüm ettirdi.

BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı olan o anlar, büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
