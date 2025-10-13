Sevdasını duvara yazan vatandaşa, belediye personelinden tebessüm ettiren mesaj

Antakya Belediyesi, kenti yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentteki asli görevlerini yerine getiren belediye ekipleri, zaman zaman da farklı olaylarla karşı karşıya kalıyor.

BELEDİYE PERSONELİNDEN TEBESSÜM ETTİREN MESAJ

Antakya kent merkezinde bir duvara "Seni Seviyorum" yazarak kalp simgesi koyan bir vatandaşın yazdıkları, belediye ekipleri tarafından silindi. Yazının silindiği esnada çekilen görüntü ve Antakya Belediyesi personelinin verdiği "Seviyorsan git konuş bence, çünkü biz siliyoruz" mesajı ise tebessüm ettirdi.

BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı olan o anlar, büyük beğeni topladı.