Serik'te başıboş köpekler British Shorthair cinsi kedi 'Maya'yı boğdu

Antalya'nın Serik ilçesinde başıboş bırakılan 2 köpek, Çelen ailesinin British Shorthair cinsi kedisi 'Maya'yı boğdu. Bu olayın sitedeki çocukların da başına gelebileceğini söyleyen Caner Çelen, tasmalarından ve varsa çipleri üzerinden yapılacak araştırmanın ardından köpeklerin sahibinin bulunması halinde şikayetçi olacaklarını söyledi. Köpeklerin kediye saldırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ağustos Salı akşamı Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Sitede giriş katta oturan Çelen ailesinin British Shorthair cinsi 'Maya' adlı kedisi, evin balkonundan dolaşmaya çıktığı sırada, başıboş bırakılmış tasmalı 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin yaklaşık 1 kilometre kovaladığı kedi kurtulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Köpekler saldırdıkları kediyi boğarak öldürdü. Çelen ailesi kedinin eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı. Güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucu kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldürüldüğünü belirleyen aile, büyük şok yaşadı. Tasmalı olmasına rağmen site içerisinde başıboş dolanan köpekleri kimsenin sahiplenmemesi üzerine aile, belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri bölgede 2 köpeğin de aralarında bulunduğu sokak köpeklerini topladı.

'AYNI ŞEYİ ÇOCUKLARA DA YAPABİLİRLER'

Çelen ailesi, tasmalarından ve varsa çipleri üzerinden yapılacak araştırmanın ardından köpeklerin sahibinin bulunması halinde olayla ilgili şikayetçi olacaklarını söyledi. Caner Çelen, "Sitemizin içerisinde çok başıboş köpek var. Bu konudan site sakinleri çok şikayetçi. Belediye daha önce gelip buradaki köpekleri aldı. Barınağa götürdü. Sitedeki köpek sahibi bazı kişiler gidip köpekleri tekrar getirdi. Bizim British Shorthair cinsi kedimiz evde durur. Apartmanın giriş katında oturduğumuz için bazen balkondan çıkar, evin önünde biraz durduktan sonra tekrar eve girer. Olayın olduğu gün kedimiz birden kayboldu. Gece de eve gelmedi. Aradık ama bulamadık. Sitenin güvenlik kameralarını incelediğimizde 2 köpeğin kedimizi kovalayıp yakaladıktan sonra parçaladığını gördük. Aynı şeyi burada çocuklara da yapabilirler. Geçenlerde bir köpek çocuğumuzu kovaladı, Allah'tan yanındaydık. Biz yanında olmasak belki onu da parçalayacaktı. Köpeği kovaladık gitti. Köpeğin biri kahverengi renkliydi, boynunda sarı tasma vardı. Sitemizde başıboş geziyor. Belediyeye bilgisini verdik. Köpeği aldılar. Kime kayıtlı ise onu tespit etmeye çalışıyorlar. Sahipli ise neden başıboş geziyor. Sahipsiz ise belediyemiz oradan alıp getiren kişileri tespit edecektir" dedi.

'KEDİMİZ ÖLDÜKTEN SONRA BIRAKIP GİDİYORLAR' Kedisinin 2 yaşında olduğunu ve evde yavruları bulunduğunu anlatan Caner Çelen, yaklaşık 1 ay önce doğum yaptığını aktardı. Kedisinin öldürülme anının güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu söyleyen Caner Çelen, "Kedimizi 2 köpek kovalıyor. İleride güvenlik kameraları var. Tam onun önünde kedimizi parçalıyorlar. Kedimiz öldükten sonra da bırakıp gidiyorlar. Ölen kedimizin yavruları annesini hem emiyor hem de mama yiyordu. Şimdi sadece mama yiyecek. Yavrumuzun bile hala üzerinde tedirginlik var" diye konuştu. Diğer yandan olay anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Kendisini kovalayan 2 köpekten kaçmaya çalışan kedinin kurtulamadığı ve köpeklerin kediyi boğarak öldürdüğü görüldü.