Selin Şekerci uzun süredir mücadele ettiği hastalığı açıkladı

Son olarak Aile isimli dizinin kadrosunda yer alan Selin Şekerci, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık takipçileriyle iletişim kuruyor. Selin Şekerci, son olarak yaşadığı sağlık problemiyle gündemde.15 gündür influenza ile mücadele ettiğini ve strese bağlı olarak rozalarının çıktığını açıklayan güzel oyuncu sağlığın önemine dikkat çekti.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Instagram sayfasından bir gönderi yayınlayan Şekerci, "15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları Covid'e el öptüren berbat bir salgın. Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs. Toplamaya çalışıyorum biraz daha iyiyim gibi yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim, özetle sağlık çok önemli!" notunu düşerek zor günler geçirdiğini vurguladı.