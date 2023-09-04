Sel Felaketinden Etkilenen İş Yeri Yeniden Açıldı

Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan büyük sel afetinin ardından İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine dönen genç, ailesinin kapattığı iş yerini yeniden açtı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu, onlarca bina ve iş yeri de yıkılarak zarar gördü. Türkiye'nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar neticesinde yıkılan ya da zarar gören konut ve iş yerlerinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Yenilenen iş yeri umut oldu

Yaşanan sel sonrasında, televizyon kanallarında kameraman olarak çalıştığı İstanbul'dan Bozkurt ilçesine dönen Göksel Aksu, ailesinin 30 yıldır sürdürdüğü ve sel sebebiyle bıraktığı işin başına geçti. Ailesinin selden korkarak kapattığı iş yerini yeniden açmak için kolları sıvayan Aksu, selden zarar gören iş yerinin tadilatı için çalışma başlattı. TOKİ desteği ile yenilenen iş yerini yeniden açan Göksu, elektronik ve hırdavat ürünleri satarak ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor.

"Ailemin bıraktığı işi devam ettiriyorum"

Sinema ve televizyon bölümü lisans mezunu olduktan sonra İstanbul'daki farklı televizyon kanallarında kameramanlık yaptığını söyleyen Göksel Aksu, "Sel felaketinden sonra memleketim Bozkurt'a dönüş yaptım. Memleketimde ailemin bıraktığı işleri toparladım. Ailem, Bozkurt'ta yapmış oldukları işi sel felaketinden sonra bırakmıştı. Ben de dönüp ailemin bıraktığı işi tekrar Bozkurt'ta devam ettirmeye başladım" dedi.

"Ailem, 30 yıldır yaptıkları işi sel sonrası bıraktılar"

Sel sonrası cesaretlerinin kırıldığını belirten Göksel Aksu, "Ailem sıkılmıştı, üzerine bir de sel felaketi yaşandı. 30 yıldır bu işi yapıyorlardı. Büyük ihtimalle sel sonrası cesaretleri kırıldı. Ben de o cesareti kendimde bulup İstanbul'daki işlerimi bırakıp Bozkurt'ta döndüm ve burada işleri toparlayarak başına geçtim" diye konuştu.

"Yenilenmiş haliyle işyerimizi açtık"

İş yerinin sel sularının altında kaldığını anlatan Aksu, "İşyerimiz komple sel suları altında kalmıştı. Üst katta dahi sel suları vardı. Selin yaşadığının ertesi gün ben Bozkurt'ta geldim. İlçeye geldiğimde ailem perişan haldeydi. Ben de bir daha geri dönemedim, işlerin başına geçtim. Dükkanımızda yıkım olmadı, sadece tadilat çalışmaları oldu. Eskisiye göre daha güzel haliyle işyerimizi açtık. İşlerimiz güzel, fena değil. Eskiye göre her geçen daha da iyiye gidiyor. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sel felaketinden sonra yaklaşık 1 yıl sonra iş yerimizi açtık" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında TOKİ tarafından 649 konut, 123 iş yeri ve yeni sanayi sitesi yapıldı. İlçenin altyapısı da tamamen yenilendi. - KASTAMONU