Seferihisar'da Lavanta Hasat Şenliği

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'nde vatandaşlara 20 bin lavanta fidesi dağıtıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tarımın Seferihisar'ın gözbebeği olduğunu vurgulayarak, lavantanın da buraya değer katacağını belirtti.

Seferihisar'da mis kokulu festivali

Lavanta filiz aldı mis kokulu festivale dönüştü

İZMİR - Seferihisar Belediyesinin mis kokulu projesi, tarladan filiz alıp büyük bir festivale dönüştü. Lavanta Hasat Şenliği'ne katılan vatandaşlara 20 bin lavanta fidesi dağıtıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarımın Seferihisar'ın gözbebeği olduğuna dikkat çekerek, "Yıllar önce atalarımız Seferihisar'a mandalina diktikten sonra tüm Seferihisar bir mandalina cennetine dönüştü. İşte lavanta da yıllar sonra aynı şekilde değerlenecek, buraya gelenler lavanta cenneti Seferihisar'a geldik diyecekler" dedi.

Seferihisar ilçesinde boş tarım arazileri altın bir dokunuşla bereketli topraklara dönüştü. 2015 yılında başlayan alternatif tarım hamlesi, Seferihisar Belediyesinin destekleriyle Lavanta Hasat Şenliği'ne dönüştü. Yüzlerce üretici standında binlerce farklı yerel ürünün vatandaşlarla buluştuğu festivalde; konserle eğlenen vatandaşlar, lavanta yağı dağıtma atölyesi ve ev sabunu yapım atölyelerinde eşsiz bir deneyim edindi.

"Üreticiyi desteklediğimiz projeleri hayata geçiriyoruz"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, turizmle birlikte tarımın da Seferihisar için çok değerli olduğuna dikkat çekerek, "Mandalinasıyla, zeytiniyle, üzümüyle, lavantasıyla, karakılçığıyla üretimin 12 ay devam etmesi için çiftçimizin her zaman yanında oluyoruz. Yalnızca tarım da değil, hayvancılıkta da hem üreticiyi hem tüketiciyi desteklediğimiz projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Muhteşem bir başarı"

Verilen değerli emeklerle Seferihisar'ın tarımda gelişimini sürdürdüğünü belirten Başkan Yetişkin, "Tam 8 yıldır harika bir olaya tanıklık ediyoruz. Bu olayın adı lavanta. Yıllar önce atalarımız Seferihisar'a mandalina diktikten sonra tüm Seferihisar, bir mandalina cennetine dönüştü. İşte lavanta da yıllar sonra aynı şekilde değerlenecek, buraya gelenler 'Lavanta Cenneti Seferihisar'a geldik diyecekler. 2015 yılında 3 dönüm ile başladığımız hikayenin bugün, yüzlerce dönüme yayılması muhteşem bir başarı. Bu, başta büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer'in olmak üzere hepimizin başarısı. Bugün bize ev sahipliği yapan Turgut Köyü halkının emeği de çok büyük. Sizler olmasaydınız, bu başarı olmazdı. Emeğinize yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

"Başka bir tarım mümkün"

Festivale katılan ve vatandaşlarla birlikte lavanta hasadı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Kendi ölçeğimizde Seferihisar'da 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek çıktığımız yolda katma değeri yüksek ürünlerle Seferihisarlıyı buluşturmalıyız demiştik. Senede iki hasat veren lavantayı Isparta'dan alıp, Seferihisar topraklarıyla buluşturduk. Katma değeri büyüyen lavanta hem Seferihisarlının ekmeğini büyütüyor, hem marka değerini büyütüyor, hem de yepyeni bir ürünle zeytin ve mandalina dışında da ekonomik kaynak oluşturulmuş oluyor." dedi.

Üreticiye tesis müjdesi

Lavanta üreticilerine tesis müjdesi de veren Başkan Soyer, "Ulamış'ta Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile kooperatifin üretim alanında bir tesis kurduk, bu ay içinde bitiriyoruz ve açıyoruz. Lavantayı esansıyla, kolonyasıyla, sabunuyla çok daha iyi değerlendireceğimiz, sadece lavanta değil tıbbi aromatik bitkilerin hepsinin çalışmasını yapacağımız, sizin kullanımınıza açacağımız bir tesis olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bando eşliğinde kortejle birlikte yürüyen Başkan Soyer ve Başkan Yetişkin, vatandaşlarla birlikte lavanta hasadı yaptı. Ayrıca festivale katılan vatandaşlara 20 bin lavanta fidesi dağıtıldı.