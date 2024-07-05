Şef Danilo Zanna memleketi Floransa'da ailesiyle restoran açtı!

2003 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve İstanbul, İzmir, Bursa dahil olmak üzere üç restoranı bulunan Zanna şimdi de memleketi Floransa'da 19 Haziran'da ailesiyle Mando Burger'i açtı.Restoranın yönetimini Zanna'nın kendisi gibi şef olan ablası Luana Zanna üstleniyor.

Yoğun bir talep gören restoran Floransa'da Duomo katedralinin bulunduğu meydanda yer alıyor.

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Şef Danilo Zanna 2024 sonuna kadar İstanbul ve Ankara'da iki restoran daha açmayı planladığından bahsetti. İtalya'da ise ikinci restoranını açacak. Zanna; "Biri aile restoranı diğeri de Filo D'olio olacak. Hep birlikte bir yolculuğa çıktık. Ama unutulmamalı ki bu restoranlar aynı zamanda benim ruhumu taşıyor. Bu yolculukta elbette zorlandığımız anlar oldu, olmaya da devam edecek. Ama hepimiz ortak bir hedefe kitlenmiş durumdayız: Türkiye'deki en önemli ve başarılı İtalyan restoranı olmak ve bu markayı yurt dışında da yaygınlaştırmak."

"MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI ÖNEMLİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Bu vizyon doğrultusunda ekip arkadaşlarına yurt içinde de yurt dışında farklı eğitimler verdiklerinin altını çizen Zanna, "İşimiz oldukça dinamik. 3 restoran ve pastanemizde her yıl üç kez menü değişiyor. İşin operasyonel yanı gerçekten zorlu. Mevsime özel ürünleri sunmaya çalışıyor, coğrafi işaretli ürünlerle lezzetli spesiyallere imza atıyoruz. Markanın ulusal ve global vizyonunu tüm ekibimize aşılamaya çalışıyorum. Müşterilerimize karşı önemli bir sorumluluğumuz var. Aldıkları hizmetten memnun olmalarını, bizi seçtikleri için restoranlarımızdan daima mutlu ayrılmalarını, önemsenmiş hissetmelerini arzu ediyoruz." dedi.