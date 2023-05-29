Şarkışla'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler yararına kermes düzenlendi.

Verenel Derneği'nin düzenlediği kermesin açılışını Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz gerçekleştirdi.

Oğuz, kermesin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Depremin ardından hemen hemen her hafta sonu afet bölgesi illere yardım götürdüklerini söyleyen Oğuz, "Depremzede kardeşlerimize bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu konuda duyarlılık gösteren Şarkışla halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Gönüllü kadınların yaptıkları el işleri, giyim eşyaları ve yiyecekler kermeste satışa sunularak elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.